Mevsimin İlk Karı Yağdı
1 saat önce
-Şehir merkezindeki kar yağışı -Trafiğin akışı, yayaların yürümesi Şırnak'ta Mevsimin İlk Karı YağdıŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından yıllın ilk karı yağdı.
-Şehir merkezindeki kar yağışı
-Trafiğin akışı, yayaların yürümesi Şırnak
'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı
ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından yıllın ilk karı yağdı.
Yoğun kar yar yağışın etkisiyle araçların ön camı karla örtündü.
Aralıksız devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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