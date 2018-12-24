Son Dakika Haberleri: Mevsimin İlk Karı Yağdı

Mevsimin İlk Karı Yağdı

1 saat önce

-Şehir merkezindeki kar yağışı -Trafiğin akışı, yayaların yürümesi Şırnak'ta Mevsimin İlk Karı YağdıŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından yıllın ilk karı yağdı.

-Şehir merkezindeki kar yağışı
-Trafiğin akışı, yayaların yürümesi Şırnak'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından yıllın ilk karı yağdı.
Yoğun kar yar yağışın etkisiyle araçların ön camı karla örtündü.
Aralıksız devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:12 Kaynak: AA

Şırnak, Kar, Güncel
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