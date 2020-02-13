Mevsimin ilk karıyla banyo yapma sevinci - Son Dakika
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Mevsimin ilk karıyla banyo yapma sevinci

6 saat önce

Mevsimin ilk karının yağdığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Hacı Hasan Ceran, kar banyosu yaptı.

Mevsimin ilk karıyla banyo yapma sevinci, System.String[]

Mevsimin ilk karının yağdığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Hacı Hasan Ceran, kar banyosu yaptı.

İlçe merkezinde dün geceden bu yana etkili olan kar, özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Çocuklar parklarda ve sokak aralarında kar topu oynadı.

48 yaşındaki Hasan Ceran, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte kırsal Doğan Mahallesi'ndeki evinin önünde kar banyosu yaptı.

Kar üzerinde spor yapan Yüksel'in bir süre titrediği görüldü.

Ceran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bu kadar etkili kar yağışı olduğunu belirterek karın hem doğaya, hem insana önemli faydaları olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş, Hasan Ceran, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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