Mevsimin son balıkları elde kaldı - Son Dakika
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Mevsimin son balıkları elde kaldı

7 saat önce

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için uzmanlar tarafından önerilen balık tezgahlarda kaldı.

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Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için uzmanlar tarafından önerilen balık tezgahlarda kaldı. Mevsimin son balıklarında yüzde 60 oranındaki indirimler de satışlara yansımadı.

Sofraların vazgeçilmezi olan ve bol miktarda fosfor, kalsiyum, iyot, flor, A, B1, B2 ve D vitaminleri ile Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan balık, korona virüs salgını ve sokağa çıkma yasağı gibi nedenlerle elde kaldı. Zengin içeriği ile balığın korona virüse karşı tüketilmesi gereken ürünler arasında yer aldığını belirten balıkçılar, son günlerde yapılan yüzde 60 oranındaki indirimlere rağmen işlerin durma noktasında olduğunu ifade etti. Kebap kenti Gaziantep'te balık tüketme kültürünün hafta sonlarında yaygın olduğunu söyleyen balıkçılar, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan dışarı çıkma yasağı ile kara kara düşünmeye başladı.

Sinek avlamaya başladıklarını belirten balıkçılar, balık fiyatlarında yüzde 60 oranında indirim yapmalarına rağmen satışların çok düşük seviyelerde kaldığını kaydetti. Balığı 4-5 yıl önceki fiyatlarla sattıklarını belirten balıkçılar buna rağmen hafta boyunca sadece birkaç müşteri geldiğini kaydetti. Korona virüse karşı balık tüketimini uzmanların da önerdiğini savunan balıkçılar, virüs öncesi kilosu 45-50 TL'den satılan kefal 35 liraya, 55-60 TL'den satılan çizgili barbun 40 liraya, 35-40 TL'den satılan ithal palamut 25 liraya düşerken denizin en hızlı balığı olarak bilinen orkinosun ise kilosu 80-90 liradan 50 TL'ye düştü.

"YASAK ÖNCESİ KOLA CİPS DEĞİL BALIK DEPOLAYIN"

Korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşların bol bol balık tüketmesini isteyen Balıkçı Ergün Mıhcıoğlu, sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlara evlerinde cips ve kola yerine balık depolamaları konusunda çağrıda bulundu.

Sokağı çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin aşılmasını da eleştiren Mıhçıoğlu, "İnsanlar yanlış alışveriş yapıyorlar. Marketlerdeki alışverişin yüzde 80'i cips, çerez, kola üzerine. Bunların faydası olabileceğinizi tahmin etmiyorum. Gelip balık alsalar hem sağlık açısında hem de keseleri açısından iyi olacak ki şu anda bütün ürünlerimiz yüzde 60'lara varan indirimliler" dedi.

Balıkçı Mustafa Kaya da, "Omegası bol, proteini bol. Vatandaşımız da virüse karşı yiyor" ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:50 Kaynak: İHA

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