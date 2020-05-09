Mevsimlik akan derenin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, havaların ısınmasıyla beraber karların erimesi sonucu akan bir derenin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, ilkbaharla birlikte yeşile bürünen doğasıyla hayranlık uyandırıyor.

Hava sıcaklığının arttığı ve karların eridiği ilçede, yeşeren meşe ormanları, coşkuyla akan dereler, çiçek açan meyve ağaçları ve otlar arasında uçuşan kelebekler görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Gözeler köyü yakınlarında mayıs ve ağustos ayları arasında mevsimlik akan bir derenin oluşturduğu doğa harikası menderesler de güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Kar ve yağmur sularıyla beslenen derenin, yemyeşil tarım alanları arasından geçerek oluşturduğu menderesler, Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi.

Gözeler köyünde yaşayan Fırat Özkanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın ilkbaharın gelişiyle göz alıcı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Karların erimesiyle doğanın canlandığını belirten Özkanlı, "Bu dere genellikle mayıs ayının ilk haftasında akmaya başlıyor ve ağustos ayında da çekiliyor. Derenin geçtiği yerlerde oluşturduğu menderesler Munzur Dağları zirvesinden daha güzel izleniyor. Buraya bazen fotoğrafçılar gelip bu menderesleri çekiyor." dedi.