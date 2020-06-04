Mevsimlik fındık işçileri için tedbirler alındı - Son Dakika

Mevsimlik fındık işçileri için tedbirler alındı
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Covıd-19 salgını nedeniyle şehir dışından gelecek mevsimlik fındık işçileri için bir takım tedbirler alındığını açıkladı.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Covıd-19 salgını nedeniyle şehir dışından gelecek mevsimlik fındık işçileri için bir takım tedbirler alındığını açıkladı.
Doğu ve Güneydoğu illerinden her yıl binlerce mevsimlik tarım işçisinin fındık toplamak için Karadeniz Bölgesi'ne geldiğini hatırlatan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındık hasadı Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen binlerce mevsimlik tarım işçisiyle birlikte yapılmaktadır. Covıd-19 salgını nedeniyle dışarıdan gelecek mevsimlik fındık işçileri için valilikler nezdinde gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler kapsamında fındık bölgesindeki illere, tarım işçisi olarak hangi illerden işçi geleceği belirlendi. Giresun'a Batman ve Adıyaman'dan işçi gelecektir. Valilikler, köy muhtarlıklarına yazı yazılarak geçici işçilerin isimleri ve gelecekleri yerler belirleniyor. Buna göre bir sayı belirlenecek ve bu işçilerin gelişi sağlanacak. Ancak şuanda yeni normalleşme süreci içerisindeyiz. Hasat dönemine biraz daha zamanımız vardır. Normalleşme süreci içerisinde süre içerisinde bu durum değişebilir. Şimdilik bir sorun görülmüyor" açıklamasında bulundu. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:49 Kaynak: İHA
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