Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk sobadan sızan gazla zehirlendi - Son Dakika
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Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk sobadan sızan gazla zehirlendi

14.04.2022 13:22
Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk sobadan sızan gazla zehirlendi

Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan 4 Suriyeli çocuk zehirlendi.

Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan 4 Suriyeli çocuk zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı'na bağlı Sakintepe Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlarda meydana geldi. Isınmak amaçlı yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı, çadırda kalan Suriye uyruklu Fehed El S. (13), Mustafa A. (10), Ahmet A. (7) ve Salih A. (6) isimli çocukların zehirlenmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrası olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Tepebaşı, Suriyeli, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk sobadan sızan gazla zehirlendi - Son Dakika


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