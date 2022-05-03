Mevsimlik işçi çadırında yangın - Son Dakika
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Mevsimlik işçi çadırında yangın

03.05.2022 15:05
Mevsimlik işçi çadırında yangın

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde mevsimlik işçi çadırında çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde mevsimlik işçi çadırında çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sarıcakaya İlçesi Beyköy Mahallesinde Musa Yılmaz'a ait mevsimlik işçi çadırından elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının çıktığı gören çevredeki işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çadır yanında bulunan kamyonete sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda çadır ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yaralanan Musa Yılmaz ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Mevsimlik işçi çadırında yangın
Mevsimlik işçi çadırında yangın
Mevsimlik işçi çadırında yangın

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Sarıcakaya, Eskişehir, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik işçi çadırında yangın - Son Dakika


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