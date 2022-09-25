MEVSİMLİK İŞÇİ ÇOCUKLARININ OKUMA AZMİ - Son Dakika
Üye Girişi

MEVSİMLİK İŞÇİ ÇOCUKLARININ OKUMA AZMİ

25.09.2022 10:26

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yaşayan 4 öğrenci, okumak için büyük çaba gösteriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yaşayan 4 öğrenci, okumak için büyük çaba gösteriyor. Okula ve evlerine ulaşmak için servis güzergahı dışındaki yolu yürüyen öğrenciler, derslerine de çadırda çalışıyor.

Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı çadırlarda yaşayan 4 öğrenci, okula gitmek için sabah erken saatlerde yola düşüyor. Öğrenciler, köy meydanından kalkan servise gitmek için her sabah 3 kilometre yürüyor. Buradan servisle 6 kilometre uzaklıktaki okullarına giden öğrenciler, dönüşte ise yine aynı yolu kullanıyor. Çocuklar, ödevlerini ise çadırlarda yapıp, burada ders çalışıyor. Çocuklar doktor ve öğretmen olmak istediklerini belirtirkne, ortak noktaları ise okuyup, insanlara faydalı olabilmek.

'YÜRÜMEK ZOR OLUYOR'

Öğretmen olmak istediğini söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Gülizar Apaydın, Çocuklara harfler ile her şeyi öğretmek istiyorum. Büyüklerden okumak için yardım istiyorum. Yürümek zor oluyor derken, İlknur Tekin, 1'inci sınıfa gidiyorum. Büyüyünce doktor olup hasta olan insanlara bakmak istiyorum diye konuştu. Çocuklara zaman zaman yolda eşlik eden mevsimlik işçi Mehmet Nuri Tekin, öğrenciler için servis istediklerini söyleyerek, Çadırlardan 4 öğrenci Koyunhisar İlköğretim Okulu'na gidiyor. Buradan yürüyerek Menteşe köyüne gidiyorlar. Akşam ise yürüyerek geri dönüyorlar. Çocuklar için servis istiyoruz. İhtiyaçları var çadırlarda yaşıyoruz ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
'Osmanlı payitahtı' 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda binlerce misafiri ağırlayacak 'Osmanlı payitahtı' 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda binlerce misafiri ağırlayacak YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU
Kaynak: DHA

Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEVSİMLİK İŞÇİ ÇOCUKLARININ OKUMA AZMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:19 Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:59 Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:34 SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 11:36:06. #1.11#
SON DAKİKA: MEVSİMLİK İŞÇİ ÇOCUKLARININ OKUMA AZMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement