Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi

13 dakika önce

RİZE ve Giresun'da, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı 34 fabrika için alınacak 617 mevsimlik işçinin kura çekimi yapıldı.

Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi, System.String[]

RİZE ve Giresun'da, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı 34 fabrika için alınacak 617 mevsimlik işçinin kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, koronavirüs tedbirleri kapsamında işçiler alınmadı.

Çaykur'a bağlı fabrikalarda çalışacak geçici işçiler için kura çekimi düzenlendi. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimine koronavirüs tedbirleri kapsamında iş başvurusunda bulunanlar alınmadı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, Çaykur yetkilileri, her fabrikadan bir temsilci, sendika yetkilisi ve muhtarlar katıldı. Kurada Rize ve Giresun'da 34 fabrikada çalışacak 617 işçi belirlendi. Kura ile işe alınan işçiler, yılın 6 ayı çalışacak.Çaykur, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplamda 830 işçi alımı gerçekleştirecek. Mevsimlik işe girebilmek için bu illerde toplamda 23 bin 572 kişi başvuru yaptı. Trabzon ve Artvin illerinin iş kuraları ise önümüzdeki günlerde çekilecek.


Giresun, Çaykur, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:54 Kaynak: DHA
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