Mevsimlik işçi olarak Bursa'ya giden 15 yaşındaki kızın cenazesi Cizre'ye döndü

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Cizre'de defnedildi

ŞIRNAK - Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ve 29 Mayıs'ta kaybolduktan sonra arazide ölü bulunan 15 yaşındaki Kezban Sakçak'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde dualar eşliğinde defnedildi.

Ailesiyle Cizre'den mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy Mahallesi'ne giden ve iki haftadır aranırken arazide cesedi bulunan Kezban Sakcak'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerini ardından ailesi tarafından teslim alındı.

29 Mayıs 2022 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan güvenlik güçleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinde seferber olduğu olayda genç kızın cenazesi dün akşam Ulubat Mahallesi'nde göl kenarındaki bir arazide vatandaşlar tarafından bulunmuş ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.15 yaşındaki Kezban Sakçak'ın Cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra uçakla Mardin'e akabinde de cenaze aracı ile Cizre'ye getirildi.

Mardin Büyük Şehir Belediyesine ait Cenaze aracı ile Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenaze, yapılan tabut değişiminin ardından burada dini vecibeleri yerine getirildi. Cenazenin hastane morgundan çıkarıldığı esnada genç kızın yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.15 Yaşındaki Kezban Sakçak'ın cenazesi ailesi sevenleri ve çok sayıdaki vatandaş tarafından asri mezarlığına defnedildi.