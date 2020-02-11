Mevsimlik işçi ölü bulundu - Son Dakika
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Mevsimlik işçi ölü bulundu

6 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde fidanlıkta çalışan mevsimlik işçi İbrahim Doğan (55), ölü bulundu.

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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde fidanlıkta çalışan mevsimlik işçi İbrahim Doğan (55), ölü bulundu.

Menemen- Manisa karayolu üzerindeki Muradiye Orman Fidanlığı'na saat 10.00 sıralarında gelen çalışanlar, mevsimlik işçi 2 çocuk babası İbrahim Doğan'ı kanepede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Doğan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir yara izine rastlanmayan Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi.Doğan'ın 3 ay önce çalışmak üzere Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Manisa'ya geldiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:29 Kaynak: DHA
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