Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mevsimlik işçiler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İşçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Marul hasadında çalışan kadınlardan Ayşe Öztürk, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fatma Seyhan da haber, yaşam ve spor kategorilerinde sırasıyla Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Seçkideki fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten işçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mevsimlik işçiler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Bilecik, Yakacık, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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