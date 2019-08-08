Son Dakika Haberleri: Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı
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Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı

28 dakika önce

Zonguldak'ta mevsimlik işçiler arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı, System.String[]
Zonguldak'ta mevsimlik işçiler arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Köylülerin de araya girerek ayırmaya çalıştığı kavgaya bölgeye gelen komando timi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, fındık tarlalarda çalışmak üzere Alaplı Mollabey köyüne gelen ve Molabey içinde konaklayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmak için köylülerin araya girdi. Kavgada birçok kişinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilirken, bölgeye gelen 10 kişilik komando timi kavgayı ayırdı. 14 kişi ifadelerini almak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Gürol Öztürk adlı mahalle sakini,"Mollabey'e gelen işçi kardeşlerimizin arasında meydana gelen kavga daha sonra Molabey gençlerinde içine dahil ederek büyük olaya dönüştü. Mollabey gençleri iki grubu ayırmak için gelince kim kime vurduğu belli olmayan büyük bir kavgaya dönüştü. Bu kavga neticesinde Molabey ileri gelenleri akil adamları devreye girerek gençleri sakinleştirdi. Şu an jandarma olay çıkaran grupları Molabey içinden çıkardı" diye konuştu. - ZONGULDAK
Zonguldak, Komando, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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