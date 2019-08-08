Son Dakika Haberleri: Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı, bölgeye komando ekibi sevk edildi
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Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı, bölgeye komando ekibi sevk edildi

32 dakika önce

Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı, bölgeye komando ekibi sevk edildiZONGULDAK - Zonguldak 'da mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı.

Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı, bölgeye komando ekibi sevk edildi
ZONGULDAK - Zonguldak 'da mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar oldu, bölgeye komando timi sevk edildi
Edinilen bilgiye göre, Güneydoğu'dan Fındık tarlalarda çalışmak üzere Alaplı Mollabey Köyüne gelen ve Molabey içinde konaklayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
iki aile arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mollabey halkı olaya dahil olayların büyümemesi için iki grubun arasına girerek olayları önlendiği öğrenildi.
Bu arada kimse kimseyi tanımadığı kavgada bir çok kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Gerginliğin tırmandığı bölgeye 10 kişilik komando timi dahil olmasıyla kavgayı ayırdı. Kavga sonrası 14 kişiyi ifadelerini almak üzere jandarma komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.
Olaya tanık olan bir mahalle sakini Gürol Öztürk,"Mollabeye gelen İşçi kardeşlerimizin arasında meydana gelen kavga daha sonra Molabey gençlerinde içine dahil ederek büyük olaya dönüştü. Mollabey gençleri iki grubu ayırmak için gelince kime kime vurduğu belli olmayan büyük bir kavgaya dönüştü.bu kavga neticesinde Molabey ileri gelenleri akil adamları devreye girerek gençleri sakinleştirdi.o arada kafamıza sopalar ve taşlar yağdı evlerden. Tabi bunların bir kısmı kavgaya karıştı diyebiliriz şu an Jandarma olay çıkaran grupları Molabey içinden çıkardı" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
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