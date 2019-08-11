Son Dakika Haberleri: Mevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyor
Son Dakika Güncel Haber

Mevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyor

1 saat önce

ORDU'da Kurban Bayramı'nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı ailelerinden uzakta fındık toplayarak geçiriyor.

Mevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyor, System.String[]
ORDU'da Kurban Bayramı'nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı ailelerinden uzakta fındık toplayarak geçiriyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri, Kurban Bayramı'na rağmen çalışmalarını sürdürüp, bahçede fındık toplamaya devam ediyor. Camilerde bayram namazını kılan işçiler, yöre sakinleriyle bayramlaştıktan sonra bahçelere gitti, kolları sıvayıp çalışmaya başladı. Ailelerinden uzakta bayramı bahçede geçiren işçilerin, hasat dönemine denk gelen bayram günü neşe içinde çalışmalarını sürdürüyor.
'ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ'
Batman Kozluk'tan 13 yıldır Ordu'ya fındık hasadına gelen Hasan Bağlamış(46), bu yıl işçi ücretlerinin geçen yıllara göre iyi olduğunu söyleyerek, "Getirdiğim işçiler içinde öğrenciler var. Hem ailelerine destek oluyorlar hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Fındık hasadı bu sene bayrama denk geldi, biz de ailemizden uzakta bayramı bahçede geçiriyoruz. Bayramda da çalışıyoruz. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra bahçeye geldik. Severek çalışıyoruz, ortamda güzel. Güneydoğu çok sıcak, burası serin. Buralara çalışmaya severek, geliyoruz. Arazi engebeli, yamaç olduğu için zor ama alıştık artık çalışıyoruz" dedi.
'OKUL MASRAFLARIMI ÇIKARIYORUM'
Üniversite öğrencisi Mazlum Adırbelli(21) ailesine destek olmak ve okul harçlığını çıkarmak için  Batman'dan Ordu'ya geldiğini belirterek, "Kazandığım parayla üniversitede ev kiramı ödeyeceğim. Yazın burada çalışarak masrafları çıkarıyorum, aileme yardımcı oluyorum. 5-6 yıldır Ordu'ya fındık toplamaya geliyorum. İlk yıllar zordu ama şimdi alıştık, çalışmasını da seviyorum. Aileden uzakta bayramda bahçedeyiz" diye konuştu.
1 GÜN DAHİ ÇALIŞMAZLARSA KAYIPLARI OLUYOR
Bahçe sahiplerinden Galip Özbucak ise, bayram namazını kıldıktan sonra işçilerin talep etmesi üzerine bahçeye geldiklerini anlatttı. Özbucak, "Dışarıdan gelen mevsimlik işçiler burada yağmur çamur demeden sürekli çalışıyorlar. Kurban bayram namazını kıldık, bugün kendileri çalışmak istedi. Biz de taleplerini olumlu karşıladık. Bahçemizde 18 işçi var, bir gün dahi çalışmazlarsa epey bir kayıpları oluyor. Onların da kaybı olmaması için çalışmaya getirdik" şekllinde konuştu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:17:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]