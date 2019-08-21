Mevsimlik işçiler sağlık taramasından geçiriliyor

Fındık toplamak amacıyla Güneydoğu illerinden Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taraması yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Akçakoca Kaymakamlığı ve Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca'ya 2014 yılından itibaren fındık toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taramaları yapılıyor.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk, Akçakoca'nın Göktepe köyünde yaklaşık 100 kişilik bir işçi grubuna sağlık taraması yapıldığını söyledi.

İşçilere sağlık taraması haricinde ilk yardım konularında da bilgiler verildiğini aktaran Çabuk, "Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza genel muayene ve diş taraması yapılarak, kırım kongo kanamalı ateşi, yanık ve sıcak çarpmalarında ilk yardım konularında eğitim verilmiştir. Diş taramasında da 35 vatandaşımız muayene edilmiştir." dedi.

Sağlık taramalarının başka köylerde de devam edeceğini belirten Çabuk, şöyle konuştu:

" Başka köylerde bulunan işçilerin yaşam alanlarına gidilerek devam edilecektir. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çocuk işçiliğini önleme kapsamında açılan Beyören, Paşalar, Melenağzı ve Akkaya köylerindeki okullarda eğitim gören çocuklara genel tarama ve diş taraması yapılarak diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapılacaktır."