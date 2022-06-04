Mevsimlik işçilere Asayiş Denetimi

Şarkışla'da İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri ilçedeki mevsimlik işçilere yönelik Asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atik isimli narkotik köpeği ile Şarkışla genelinde mevsimlik işçilerin konakladıkları alanda, mevsimlik işçilerin güven ve huzur içinde konaklamaları ve aynı zamanda suça karışmış veya aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada mevsimlik işçilerin konakladıkları ve barındıkları yerler kontrol edildi. Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - SİVAS