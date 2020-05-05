Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan çadır ve hijyen setleri ailelere teslim edildi.



Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen şehirler arası seyahat kısıtlamalarında özel bir düzenlemeyle mevsimlik tarım işçileri kapsam dışına alındı. Tarımsal üretimin devamını sağlamak amacıyla gerçekleşen düzenlemenin ardından mevsimlik tarım işçileri tarım alanlarının yoğun olduğu il ve ilçelere yoğun bir şekilde yerleşmeye başladı. Aileleri ile birlikte tarım arazilerine giden işçiler, korona virüs öncesinde küçük ve dar çadırlarda kalabalık halde yaşarken şimdi ise alınan tedbirler kapsamında çadırların sayısı çoğaltıldı. Mobil banyo, mutfak ve tuvalet gibi desteklerin de verildiği mevsimlik işçilere hijyen seti de hediye ediliyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çadırların yine belediye ekipleri tarafından kurulmasının sevincini yaşayan işçiler, hem böyle bir zorlu süreçte üretim için çalışmanın hem de korona virüs salgını nedeniyle zorlu yaşam koşullarının biraz daha iyileşmesinin keyfini sürüyor.



Çadırın yanı sıra hijyen ve temizlik malzemeleri de dağıtılan tarım işçilerinin çocukları ise çadırlarda ve çadır önlerinde bir araya gelerek oyunlar oynuyor.



Diğerlerine göre daha büyük olan çocuklar ise hem kardeşlerine bakarken hem de çalışan annelerinin çadırlardaki temizlik gibi gündelik işlerini de yapıyor. - GAZİANTEP