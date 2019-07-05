Mevsimlik işçilere diş sağlığı taraması yapıldı
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Yozgat'a güney ve güneydoğu illerinden gelen mevsimlik işçilere yönelik Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
'a güney ve güneydoğu illerinden gelen mevsimlik işçilere yönelik Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerde İl Özel İdaresine bağlı çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine yönelik ağız diş sağlığı taraması yapılarak genel bilgilendirme eğitimi verildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü
ekipleri ayrıca mevsimlik işçi ailelerinin çocuklarına diş taraması yaparken, ailelere de 680 adet diş fırçası ve macunu hediye etti.
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz boyunca mevsimlik tarım işçilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi verileceği bildirildi. - YOZGAT
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