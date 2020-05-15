Mevsimlik işçilerin belirli periyotlarda kontrol altında tutulacak - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tarım, sanayi, gıda üretimi,ve mevsimlik işçileri içeren komisyon toplantısı yapıldığı bildirildi.



Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde, bitkisel ve hayvansal üretimimizin sevk ve tedarik zincirinin sekteye uğramaması için gerekli tedbirleri almak, tarımsal sanayi ve gıda üretimi, mevsimlik işçiler ve diğer hususları takip etmek üzere komisyon üyelerimizin de katılımıyla 'Bitkisel ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Alt Komisyon' toplantısı gerçekleştirdik. Yapılan toplantıda, salgının tarım sektörü üzerindeki etkileri ve alınacak önlemler istişare edildi. Mevsimlik işçilerin belirli periyotlarda sürekli kontrol altında tutulması kararı alındı. Altıntaş tarımının salgından etkilenmemesi için tüm seçenekler masaya yatırıldı ve gerekli çalışmaların kısa sürede yapılma kararı alındı" dedi. - KÜTAHYA