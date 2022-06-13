Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu - Son Dakika
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Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu

13.06.2022 09:56
Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu

Eskişehir'de dün belirli aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de dün belirli aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere zor anlar yaşattı.

Dün Eskişehir genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Tepebaşı'nın Beyazaltın Mahallesi'nde bulunan mevsimlik işçi çadırları zarar gördü. Mahalle çevresindeki tarlalarda çalışan 130 mevsimlik tarım işçisinin barındığı 25 çadırda sağanak yağmur dolayısıyla su sızıntısı oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadırların içerisine yağmur sularının girdiği, halı, battaniye ve yorganlarının zarar gördüğü, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edildi. Meydana gelen zarardan dolayı AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ekiplerinin gerekli yardımı yapmak üzere bölgede tespitlerde bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu
Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu
Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu
Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu
Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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