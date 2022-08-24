Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (3) - Son Dakika
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Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (3)

24.08.2022 21:48
Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (3)

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇADIRLARINI SU BASTIBursa'da, öğlen saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇADIRLARINI SU BASTI

Bursa'da, öğlen saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Kent gelinde etkisini gösteren sağanak sebebiyle Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin çadırları sular altında kaldı. Menteşe Mahallesi'nde yaşayan 300'e yakın mevsimlik işçinin barındığı 80 çadırı su bastı. Çadırlardan 20'si kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, mevsimlik işçileri güvenli bir yere sevk etmek için çalışmaların başladığını belirtti. AKUT, mevsimlik işçilerin barınma ihtiyacını karşılamak için yatak yardımında bulunurken, Kızılay ekiplerinin de yemek yardımı yapmak üzere yola çıktığı öğrenildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yenişehir, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (3) - Son Dakika
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