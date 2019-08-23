Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim hizmeti

Fındık toplamak için Doğu ve Güneydoğu illerinden Zonguldak'a gelen ailelerin çocuklarının da aralarında bulunduğu ilkokul çağındaki öğrenciler için açılan yaz kursu tamamlandı.

Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık toplamak için gelen vatandaşlar, ilçeye bağlı Aşağıdağ köyünde kurdukları çadırlarda konaklıyor.

Gündüzleri fındık bahçelerine fındık toplamaya giden aileler, çocuklarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokulda açılan yaz kurslarına gönderiyor.

Yaklaşık 115 çocuğun yanı sıra mevsimlik işçilerin çocuklarına okuma yazma, resim ve müzik eğitimi verilirken, yemek ihtiyaçları da karşılanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 29 Temmuz'da başlayan eğitim programının 12 öğretmen ve 115 çocuğunun katılımıyla tamamlandığını söyledi.

Bir gıda firmasıyla yaptıkları protokol kapsamında mevsimlik işçi çocuklarının tarlada çalışmalarını önlemek amacıyla eğitim programı düzenlediklerini belirten Çevik, şöyle konuştu :

"Eğitim programına yaşları 5 ile 15 arasında değişen 115 çocuk katıldı. Üç yıldır sürdürdüğümüz programa bu yıl ilk defa katılım bu kadar yüksek oldu. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri süresince, göçer ve yarı göçer aileler ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının uzun süre okuldan, eğitim ve öğretim ortamından uzak kaldıkları düşünülerek, hafta içi günlerde görevli sınıf öğretmenleri tarafından ders durumundaki eksikler giderilmeye ve davranış kazandırmaya yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Hafta sonu günlerde görevli öğretmenlerimiz tarafından görsel sanatlar, müzik etkinlikleri, zeka oyunları, oyun ve fiziki etkinlikler çalışmalarına yer verilerek, çocukların yetenekleri ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda, diğer kamp alanlarında da bu çalışmayı yürütmek istiyoruz."