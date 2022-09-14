MEVSİMLİK İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİNİ TÜRKÜYLE SESLENDİRDİ - Son Dakika
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MEVSİMLİK İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİNİ TÜRKÜYLE SESLENDİRDİ

14.09.2022 22:55

RİZE'de, Çaykur'a ait çay fabrikasında 6 ay süreyle mevsimlik işçi olarak çalışan Emre Yapıcı (30), Müslüm Gürses'in 'Usta' adlı şarkısını kadro beklentisi içeren sözlerin yer aldığı türküye uyarladı.

RİZE'de, Çaykur'a ait çay fabrikasında 6 ay süreyle mevsimlik işçi olarak çalışan Emre Yapıcı (30), Müslüm Gürses'in 'Usta' adlı şarkısını kadro beklentisi içeren sözlerin yer aldığı türküye uyarladı. Yapıcı'nın seslendirdiği türkü kısa sürede sosyal medyada binlerce kez dinlendi.

Ardeşen ilçesinde Çaykur'a ait çay fabrikasında 6 ay süreyle mevsimlik işçi olarak çalışan Emre Yapıcı, kadro beklentilerini türkü sözleri ile dile getirdi. Müslüm Gürses'in 'Usta' adlı şarkısını kadro beklentisi içeren sözlerin yer aldığı türküye uyarlayan ve seslendiren Yapıcı, şu dizelere yer verdi;

'Bu kadro bize bir vurmadı gitti

Mevsimlik işçiler gülmedi usta.

Kadro yalan imiş emeklilik hayal.

Böyle çalışmaktan bıktım ben usta

Bu kadro bize bir gelmedi gitti.

Mevsimlik işçiler ağlıyor usta.

Kadro yalan imiş emeklilik hayal.

Böyle çalışmaktan bıktım ben usta

5 ay çalışmaktan ben bıktım usta

İşçi Emre Yapıcı, 'Ben bu şarkı sözlerini tüm mevsimlik işçilerin mağduriyetini dillendirmek, seslerini duyurmak için yazdım. Bu şekilde etkileşimin daha çok olacağına inandım. Kadro almak istiyoruz' dedi.

'ÇAYKUR İŞÇİSİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK İSTEMİYOR'

Çaykur Çay Eksperleri Platformu Başkanı Selçuk Er ise kadro beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Er, 'Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin'in göreve geldiği günden beri yapmış olduğu 'bitmeyen geçici işçilik sorununu çözeceğiz, geçici işçileri kadroya geçireceğiz' yönündeki açıklamaları ve son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu'nun 'geçici işçileri kadroya geçireceğiz' açıklamaları Çaykur da çalışan biz geçici işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Ekim ayında meclise geleceği söylenen düzenlemede Çaykur işçilerinin beklentisi bütün geçici işçileri kapsayacak şekilde bir kadro düzenlemesinin yapılmasıdır. Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalardan sonra Çaykur işçisi hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Bu kadro düzenlemesi ile birlikte kurumun yürütmekte olduğu budama projesinde ve diğer birimlerde ki memur ihtiyacının da kurum içinde ki çay eksperleri, ziraat mühendisleri, fakülte ve yüksek okul mezunlarında karşılanması Çaykur'un ve yöremizin faydasına olacaktır. Çünkü açıktan atamayla gelen birçok memur bölgemizde durmuyor, gidiyor. Fakat bizlerin bu topraklardan başka gidecek bir yerimiz yok. Bunun için de ihtiyaç duyulan memur personelin de daha önce iki kez yapılan kurum içi sınavla nitelikleri taşıyan işçilerden alınmasını istiyoruz? şeklinde konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Müslüm Gürses, Çaykur, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEVSİMLİK İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİNİ TÜRKÜYLE SESLENDİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEVSİMLİK İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİNİ TÜRKÜYLE SESLENDİRDİ - Son Dakika
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