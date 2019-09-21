Mevsimlik işçilerin kaldığı binada yangın

Bayramiç Camicedit Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan ve Azeri uyruklu mevsimlik işçilerin kaldığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 Azeri uyruklu mevsimlik işçinin kaldığı binada bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, içerideki eşya ve kıyafetlerin yanmasıyla hızla büyüyen yangını yoğun uğraşlar sonucu söndürdü.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.