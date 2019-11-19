Son Dakika Haberleri: Mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar
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Mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar

6 saat önce

Sandıklı ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar, System.String[]

Sandıklı ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürsü köyündeki İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu köy çıkışında şüpheliler C.M. ve H.M. çalıntı kapılarla birlikte yakalandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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