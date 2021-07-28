Mevsimlik işçilerin taşındığı minibüs dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, mevsimlik orman işçilerinin taşındığı minibüsün dereye uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi, Biber Pazarı mevkiinde meydana geldi. Mevsimlik işçilerin taşındığı 63 ZM 461 plakalı minibüs, ismi belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan S.B., A.B., M.S., F.S., Z.S. ve M.Z. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.