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Mevsimlik İşçilerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Çalıştayı

58 dakika önce

Ordu'da "Mevsimlik Geçici İşçilerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Mevsimlik İşçilerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Çalıştayı, System.String[]
Ordu'da "Mevsimlik Geçici İşçilerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir ve bölge planlama bölümlerinden bir grup akademisyen, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki çalıştayda, ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya geldi.
Çalıştayda, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarında karşılaştığı sorunlar, sosyal, ekonomik ve mimari açıdan ele alındı.
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi doktor öğretim üyeleri Asiye Akgün Gültekin ile Esin Hasgül'ün sunum yaptığı çalıştayda, işçilerin konakladıkları alanlarda gözlemlenen ve onların dile getirdiği sorunlar katılımcılara aktarıldı.
Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik çerçevesinde, kurumsal ilişkiler bağlamında yaşanan problemleri yerinde tespit etmek istediklerini söyledi.
Çalıştay kapsamında iki günlük program yapıldığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:
"Dün konaklama alanlarına gezilerimiz oldu. Bugün de Ordu Valiliği, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden gelen yetkililerle çalıştay yapıp durumu değerlendirdik. Dayıbaşlarının, işçilerin, kurumsal olarak yer sağlayanların ya da bahçe sahiplerinin yaşadığı problemler ne? Ne tür bir yaşam alanı iyileştirmesi yapabileceğimiz üzerine proje üreteceğiz."
Çalıştayın bir ön çalışma niteliği taşıdığını belirten Gültekin, burada edindikleri tecrübeleri rapora dönüştüreceklerini, ardından da TÜBİTAK'a proje başvurusunda bulunmayı planladıklarını kaydetti.
Hasgül ise mevsimlik işçiler ve aileleriyle görüştüklerini ifade ederek, "Fiziksel, kültürel ve ekonomik bazı sıkıntılardan bahsettiler. Aslında çok yönlü bir süreç. Projemizde de ele almak istediğimiz buydu. Sadece fiziksel değil bütüncül bir sorun tespiti yapmak istiyoruz." dedi.
İstanbul Kültür Üniversitesi, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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