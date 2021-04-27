Mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya geldi - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya geldi

27.04.2021 17:47
Mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya geldi, System.String[]

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bursa'da da tarım işçileri çalışma bölgelerine gelmeye başladı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bursa'da da tarım işçileri çalışma bölgelerine gelmeye başladı.

Bursa İl Müdürlüğü tarafından, 2021 yılı üretim sezonunda Covid-19 önlemleri nedeni ile iller arası geçişlerin yasaklanması ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesi kapsamında mevsimlik tarım işçileri ile ilgili iş ve işlemler il müdürlüğü tarafından yürütülecek. 2020 yılında Bursa'ya; Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Mardin başta olmak üzere 34 ilden yaklaşık 34 bin 550 mevsimlik tarım işçisi gelmesi sağlanarak seyahat izin belgesi düzenlendi.

2021 yılında üretim sezonunun başlamasıyla birlikte mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya giriş yaptı. Karacabey Fevzipaşa Mahallesi'nde Onur Demir'e ait salçalık domates tarlasında dikim yapan mevsimlik tarım işçilerini İl Müdürü Hamit Aygül, İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Karacabey İlçe Müdürü Davut Aytek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Esra Uzun teknik personel ve sosyolog ile birlikte ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir konuşma gerçekleştiren İl Müdürü Aygül, "Bursa Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden. Sebzecilik ve meyvecilik oldukça yaygın bir şekilde yapılıyor. Bu üretimin önemli bir kısmı mevsimlik tarım işçileri tarafından gerçekleştiriliyor. Özellikle Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl gibi ilçelerimizde her sene çok sayıda tarım işçisi değişik illerden buralara gelip çiftçilerimize yardım ediyorlar. Bunların karşılığında sezon sonunda ücretlerini alarak memleketlerine dönmekteler. Geçtiğimiz sene pandemiye rağmen ilimizde oldukça yoğun bir çalışma yaparak işçilerimizi vaktinde çiftçilerimizle buluşturarak üretime katkı sağladık. Geçtiğimiz yıl 21 bin işçi ilimize intikal etti. Bu sene işçilerimizin geleceği illerdeki ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek üretimde herhangi bir sorun olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu sene de Karacabey ilçemizin Fevzipaşa Mahallesi'nde domates fidesi dikimi için Mardin'den gelen işçilerimizle beraberiz" dedi.

Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovasında toplam 1 milyon ton üzerinde domates üretimi ile ülke üretimin yüzde 22'sini karşılandığına dikkat çeken Aygül, "Bu üretimin sağlanmasında mevsimlik tarım işçileri önemli bir pay almaktadır. Tüm ilçelerimizde salgın döneminde tarımsal üretim hızla devam ederken diğer illerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için Valiliğimiz öncülünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile çalışmalar yürütülmektedir" diye konuştu. - BURSA

Mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya geldi
Mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya geldi
Mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya geldi

Karacabey, Hisarcık, Bursa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevsimlik tarım işçileri Bursa'ya geldi - Son Dakika


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