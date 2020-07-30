Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya gelmeye başladı - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya gelmeye başladı

Kurban Bayramı'nı çadırda geçirecek olan işçiler, yaklaşık bir ay bölgede kalacak

ORDU - Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, çadırlarını kurmaya başladı. Kurban Bayramı'nı memleketlerinden uzak geçirecek olan işçileri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ordu Valisi Tuncay Sonel, yetkililerden bilgi aldı.

Ordu'da fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de kente gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinden yavaş yavaş kente gelmeye başlayan tarım işçileri, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarından Turnasuyu mevkindeki alana çadırlarını kurmaya başladı. Büyük çoğunluğu dün ve bugün kente giriş yapan işçiler, bereketli bir sezon olmasını ümit ediyor.

Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan alanı ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve ilgililer, işçilerin sorunlarını dinleyerek, ilgililerden bilgi aldılar. Bu yıl sahil kesiminde 7 Ağustos'ta başlayacak olan fındık hasadı için kente gelen mevsimlik tarım işçileri, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde konaklamaya başladıklarını söylediler. İşçiler, Kurban Bayramı'nda memleketlerinden ayrı kaldıklarını, ekmek parası için Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya geldiklerini, fındık hasadı sonrası farklı illere gideceklerini söylediler.

"Seneler bu şekilde dışarıda geçiyor"

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için gelen Sabri Yabatu, her sezon geldiklerini belirterek, "Her zaman bayramı dışarıda yapıyoruz. Şu ana kadar memlekette bayram yapamadık. Yokluk dolayısı ile buralardayız. Fındık hasadı sonrası Sivas'a patates toplamaya gidiyoruz. Sonrasında ise Adana'ya gidiyoruz. Seneler bu şekilde dışarıda geçiyor" dedi.

Aziz Mızrak ise Şanlıurfa ilinden geldiğini belirterek, "3-4 gündür yoldayız. Ortalama bir ay burada kalacağız. Sonrasında farklı illere gideceğiz" diye konuştu.