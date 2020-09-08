Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gezici tarım işçilerinin Covid-19 salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan konteynerler kent tamamlandı.

Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gezici tarım işçilerinin Covid-19 salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan konteynerler kent tamamlandı. Bu sayede kayıt dışı çalışan mevsimlik tarım işçilerimiz kayıt altına almış olacak.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyünde mevsimlik gezici tarım işçilerinin Covit-19 salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresi tarafından desteklenen konteynerlerde incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Tarım işçilerinin sorunlarını dinleyen ve köy muhtarı İbrahim Metin 'den bilgi alan Vali Şentürk, tarım işçilerinin kilometrelerce uzaklardan buraya geçimlerini sağlamak için geldiklerini ve alın teriyle ekmeklerini kazandıklarını ifade ederek, kaldıkları yerlerde yeni düzenlemeler daha yapılacağını kaydetti.

"Konteynerler sayesinde kayıt dışı çalışan mevsimlik tarım işçilerimiz kayıt altına almış olacak"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Vali Şentürk'ü bilgilendirmelerde bulunarak, "Bu projeyle; Korona virüs salgınının ilimiz mevsimlik tarım işçilerine yayılmasını önlemek ve salgının bu insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amaçlanmıştır. Projemizle birlikte ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerinin, Covit- 19 salgını nedeniyle zorlaşan yaşam koşullarının tüm yönleriyle iyileştirilmesi hedefliyoruz. Burada kurulan konteyner kent ile kayıt dışı çalışan mevsimlik tarım işçilerimiz kayıt altına almış olup, aynı zamanda yaşam alanlarındaki güvenlik zafiyetlerini gidermiş olacağız. İlçemizde, Hamitabat köyünde 150 kişilik ve Çaltı köyü, Şen Mahallesinde 200 kişilik, toplamda 350 kişilik konaklama alanı oluşturulacaktır. Bu sayede mevsimlik tarım işçilerinin virüsün etkilerinden korunacakları aileleriyle birlikte kalabilecekleri yeterli büyüklük ve sayıda, iklim koşullarına dayanıklı, havalandırmaya müsait daha sağlıklı ve temiz koşullarda barınmaları sağlanacaktır" dedi. - BİLECİK

Koronavirüs, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı - Son Dakika

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