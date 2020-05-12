Mevsimlik tarım işçileri için mobil hizmet araçları faaliyetlere başladı - Son Dakika

Adana'da, mevsimlik tarım işçileri ve kırsalda yaşayan vatandaşların temel sağlık ve koruma hizmetlerine erişimlerinin arttırılması amacıyla mobil hizmet araçları faaliyetlerine başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çalışma, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirildi.

Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçileri ve kırsalda yaşayan vatandaşların temel sağlık ve koruma hizmetlerine erişimlerini arttırılması amacıyla mobil hizmet araçları faaliyetlerine başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Adana'nın da aralarında yer aldığı 5 ilde uygulamaya konulan çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu proje, mevsimlik tarım işçilerimizin, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ve göçmenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalarını sağlamak için önemli bir çalışmadır. Proje kapsamında 3 mobil hizmet aracı Karataş, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Yumurtalık, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerine bağlı bölgelerde bulunan mevsimlik tarım işçilerine 3 tercüman, 3 hemşire, 3 sosyal çalışmacı ile hizmet verecek." ifadesini kullandı.