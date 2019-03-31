Son Dakika Haberleri: Mevsimlik Tarım İşçileri Pansiyona Yerleştirildi

Mevsimlik Tarım İşçileri Pansiyona Yerleştirildi

1 saat önce

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığınca çadırlarda barınan mevsimlik tarım işçileri, devam eden sağanak nedeniyle pansiyona yerleştirildi.

Mevsimlik Tarım İşçileri Pansiyona Yerleştirildi, System.String[]
Gaziantep'in Araban Kaymakamlığınca çadırlarda barınan mevsimlik tarım işçileri, devam eden sağanak nedeniyle pansiyona yerleştirildi.

İlçeye sarımsak tarlasında çalışmak üzere gelen işçiler, Dağdancık Mahallesi'nin Gecehöyüğü mezrası mevkisinden geçen Karasu Çayı yakınına kurdukları çadırlarda barınıyordu. 40 erkek, 30 kadın ve 30 çocuktan oluşan tarım işçileri, sağanak nedeniyle jandarmaya ihbarda bulundu.

Kendisine de bilgi verilen Araban Kaymakamı Emin Bağlı, jandarma ekipleri ile çadırların bulunduğu bölgeye giderek inceleme yaptı. Kaymakam Bağlı, işçilerin bölgeden çıkarılması talimatı verdi.

İşçiler Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pansiyonuna yerleştirildi.

Araban Kaymakamlığının aşevinde hazırlanan çorba ve çaydan ikram edilen işçilere kahvaltı da verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Gaziantep, Araban, Güncel
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