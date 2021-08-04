Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti - Son Dakika

Adana'ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelip tarla kenarlarında kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması amacıyla sağlık çalışanları seferber oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı ekipleri, Çukurova'daki tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları tek tek ziyaret ediyor.

Kimlik numaralarından bilgileri kontrol edilen işçiler, ayaklarına kadar gelen hizmet sayesinde hem işlerinden geri kalmıyor hem de Kovid-19'a karşı aşılanıyor.

Aşı ekipleri, mevsimlik işçilere Kovid-19'la ve aşının hastalıkla mücadeledeki etkisiyle ilgili bilgilendirme yapıyor, "aşı karşıtlarını" da ikna ediyor.

Karataş Toplum Sağlığı Merkezinde görevli hekim Emir Murat, AA muhabirine, bölgelerinde yaklaşık 10 bin tarım işçisi bulunduğunu söyledi.

Oluşturdukları 3 ekiple mevsimlik tarım işçilerini çadırlarında ziyaret ettiklerini aktaran Murat, ilk olarak Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayanları belirlediklerini anlattı.

Murat, mevsimlik işçilerin iş yoğunluğu nedeniyle aşı için hastane ya da sağlık merkezlerine gidemediğini belirterek, "Çalışanlar hep tarlaya gittikleri, aşıya gelemedikleri için biz de ekiplerimizi görevlendirdik. Onlara yerlerinde, çadırlarında aşı yapıyoruz. Engelli hastalara da mobil hizmet sağlayıp evlerine giderek aşılarını yapıyoruz. Herkesin bir an önce aşı olmasını ve bu hastalığı yenmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Çadırlarda yaşayanların aşılanma oranlarını arttırmayı hedeflediklerini ve zaman zaman işçilerin aşılanması konusunda sıkıntı yaşayabildiklerini anlatan Murat, yaptıkları konuşma ve ikna çalışmalarıyla onların da aşı olmasını sağladıklarını ifade etti.

Murat, çadırlarda yapılan aşının, işçilerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki ikamet adreslerine göre kayıtlı oldukları aile hekiminin sistemine düştüğünü, bu çalışmalarla o illerin aşılama oranını arttırdıklarını da kaydetti.

Tarım işçileri, "ayaklarına gelen" aşı hizmetinden memnun

Şanlıurfa'dan ailesiyle biber toplamak için 7 ay önce Adana'nın Karataş ilçesinde çadır kuran 62 yaşındaki Mehmet Bozkurt, kendilerine verilen aşı hizmetinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sabahın erken saatinde gittikleri tarladan akşam saatlerinde döndüklerini ve aşı yaptırmak için sağlık merkezlerine gidemediklerini anlatan Bozkurt, "Allah var etsin o sağlıkçıları. Biz onlardan razıyız, onlar da bizden razı olsun. Ne mutlu bize ayağımıza, evimize kadar geliyorlar, bu çok güzel bir şey. Niye bulaşsın bu hastalık bize? Herkes aşı olsun. Ben ikinci dozumu yaptırdım, ne oldu bana, daha iyi, daha sağlıklı oldum. Herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum. Ne mutlu bize Allah razı olsun bu devletten. Ayağımıza, çadırlarımıza kadar geliyorlar. Herkes aşı olsun." diye konuştu.

Tarım işçilerinden 33 yaşındaki Nesrina Tekin de ayağına kadar gelen hizmetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

60 yaşındaki Fatma Bozkurt ise ekiplere teşekkür ederek, "Ayağımıza kadar gelip aşı yaptılar, sağ olsunlar." dedi.