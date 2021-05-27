Mevsimlik tarım işçilerine koronavirus aşısı - Son Dakika

Bursa'da mera arazilerinde oluşturulan çadır kentlerde yaşamını sürdüren başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri ve aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Son olarak yaşanan sel felaketi ardından Karacabey'de bulunan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kenti ziyaret eden Dr. Fevzi Yavuzyılmaz kırsalda yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Dr. Yavuzyılmaz ayrıca Karacabey Bakırköy'de yaşayan aşıdan korktuğu için Kovid-19 aşısı olmak istemeyen yaşlı teyzeyi ziyaret edip aşı olmasını sağladı.

İkna edilerek aşısı yapılan 74 yaşındaki Fikriye Erdem, mobil aşı ekipleri ile birlikte İl Sağlık Müdürünün evine yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken "Komşumuz Koronavirüs geçirdi. Rahatsızlığım nedeniyle ben çok dikkat ettim. Hasta olacağım diye dışarlara hiç çıkmadım, gezmedim. Devamlı evde kaldım. Aşı olmaktan da çok korktum. Şimdi siz aşımı yaptınız. Hepinizden Allah razı olsun" şeklinde" konuştu.

Sağlık çalışanları olarak bizler pandemi ile canla başla mücadele ederken vatandaşlarımızın aşı olmaktan korkmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Fevzi Yavuzyılmaz "Bu illetten kurtulmanın çaresi aşı olmaktır. Aşısız vatandaş bırakmayacağız. Fikriye Teyze'mizin de aşısını yaptık. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hakkı olan herkes aşısını yaptırsın, çünkü bu illetten kurtulmanın en güzel yolu aşı. Aynı zamanda her ne kadar izole olsak etrafta kimse olmasa da önlemlerimizi alalım. Biz bize düşen görevi yapalım" şeklinde konuştu.

Daha sonra çadır kentlerde yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçileri ziyaret eden Dr. Yavuzyılmaz burada yaptığı açıklamada; "Mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü sağlık problemleri mobil sağlık ekiplerimiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca aşı sırası gelen tarım işçilerimizin de Kovid-19 aşısını bulundukları çadır kente yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşı uygulanan mevsimlik tarım işçileri ise ekiplerin çadırlarına kadar gelip aşı yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, devletimizden Allah razı olsun dedi.