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Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı

16.06.2021 12:31
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı, System.String[]

Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanıÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi' (METİP) kapsamında tarım işçileri, mutfak ve televizyon gibi imkanların sunulduğu çadırlardan oluşan, eğitim ve sağlık faaliyeti ile sosyal faaliyetlere ilişkin...

Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi' (METİP) kapsamında tarım işçileri, mutfak ve televizyon gibi imkanların sunulduğu çadırlardan oluşan, eğitim ve sağlık faaliyeti ile sosyal faaliyetlere ilişkin farklı imkanların sunulduğu modern yerleşim alanlarında kalıyor. Tarım işçileri, tarlada çalışırken, çocukları da yerleşkede eğitim görüp, parkta oynuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen METİP kapsamında, 20 ilde mevsimlik tarım işçileri için modern geçici yerleşim alanları oluşturuldu. Projenin uygulandığı 20 kent arasında bulunan Ankara'nın Polatlı ilçesindeki yerleşkede, 150 tarım işçisi barınıyor. İşçiler, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin yanında içinde halı, televizyon ve mutfağı bulunan çadırlarda kalıyor. Hepsi Şanlıurfa'dan gelen işçiler, gün boyu tarlada çalışırken, çocuklarına ise yerleşkedeki 'sosyal destek' binasında gönüllü öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. Kitap okuma ve halk oyunları gibi etkinliklere de katılan çocuklar, eğitimden kalan zamanlarını ise yerleşke içindeki çocuk parkında oynayarak değerlendiriyor. Tarım işçilerine sağlık hizmetinin yanında çeşitli sosyal destekler de sağlanıyor.

'DİĞER ÇADIR KENTLERDEN ÇOK FARKLI'Yerleşke Genel Koordinatörü, Polatlı Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, çadır kentin 60 dekarlık alan üzerine kurulduğunu, 200 konutluk yerleşke olduğunu söyledi. Sütçü, "Tam kapasiteyle dolu olduğu zaman bin kişilik bir nüfusu barındırıyor ancak şu anda mevsim itibarıyla çadırlarımızın hepsi dolu değil. Şu anda 20 çadırımız dolu durumda. 150 kişi şu anda burada ve 30 tane de çocuğumuz bulunmakta. Diğer çadır kentlerden çok farklı çünkü bakanlık tarafından yapılan METİP alanlarının her şeyden önce altyapısı, elektriği, suyu var. Ayrıca sosyal tesislerimiz var. Bu sosyal tesislerimizin içinde sağlık ocağı var. Okul öncesi çocukların eğitimine yönelik ana sınıflarımızın yanı sıra okula giden çocuklarımızın telafi eğitimleri ile sosyal sportif faaliyetlerini gerçekleştirecekleri alanlarımız var. Ayrıca yerleşke içinde hem büyükler hem de çocuklara yönelik dini eğitimler de verilen ibadethanemiz var" dedi.HER GÜN FARKLI ETKİNLİKGönüllü olarak projede yer alan sınıf öğretmeni Mukadder Ataman ise "Burada çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Her gün farklı etkinliklerimiz var. Şu anda Türkçe dersinde sessiz okuma üzerinde duruyoruz. Çocuklarımız okur yazar olarak buraya geldiler. Eğer olmasaydı onlara okuma yazma eğitimi de verecektik. Ayrıca bahçede çalışmalarımız oluyor. Halk oyunu çalışmaları gibi birçok etkinliği burada öğrencilerimizle yapıyoruz" diye konuştu.BAKAN BİLGİN ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu Polatlı'daki yerleşkeyi ziyaret etmiş ve açıklamasında, "Bilhassa çocukların korunması, çocukların geliştirilmesi, çalışan çocuklar sorunun önlenmesi, çocuk emeğinin kullanılması ve istismar edilmesi ile mücadele bizim bir görevimiz. Bu bakımdan çocukların korunmasına yönelik onların eğitimini, sosyal ve şahsiyet gelişimini sağlayacak aşamada onlara verilen destekleri çok önemli buluyoruz" demişti.

Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı
Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı

Güvenlik Bakanlığı, Polatlı, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mevsimlik tarım işçilerine modern yerleşim alanı - Son Dakika


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