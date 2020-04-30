Mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kovıd-19'dan korunma projesi - Son Dakika

Korona virüsle mücadele etme çalışmaları kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19 salgınından korunması ve gıda tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Valilik koordinesinde hazırlanan projenin protokolü imzalandı.



Kovid-19 salgınına karşı Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki çadır bölgelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin korunmalarına yönelik önleyici sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve gıdaların hasat edildikten sonra tüketiciye hijyenik olarak ulaştırılmasını amaçlayan proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirilecek.



Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı imza töreninde bir açıklamada bulunan Vali Mahmut Demirtaş, "Salgın tehlikesi başladığından beri ilimizde birçok faaliyet gerçekleştirdik. Protokolünü imzaladığımız bu projemizle salgının tarım işçilerimiz arasında yayılmasını önlemeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında; 15 bin mevsimlik tarım işçimizin yaşadığı çadır bölgelerinde mobil sağlık hizmeti vermeyi, Kovid-19 vakalarına karşı hızlı önlem almayı ve hasadı gerçekleştirilen tarım ürünlerinin tüketiciye hijyenik koşullarda ulaştırılmasını hedefliyoruz" diyerek projenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - ADANA