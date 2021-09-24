Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tır çarpıştı: 2'si bebek 17 yaralı - Son Dakika

Kaza, Aksaray- Adana kara yolu Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce gittikleri Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara'dan Osmaniye'ye giden Ali D. (45) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

2'Sİ BEBEK 17 YARALI

Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler:



