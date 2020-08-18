- Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

- Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle park halindeki 3 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza Soma'nın Atatürk Mahallesinde Rıfat Karaca Caddesi ile Vehbi Tüzel Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vehbi Tüzel Caddesi üzerinden gelen A.S. idaresindeki 45 J 5517 plakalı servis minibüsü, Rıfat Karaca Caddesinden Vehbi Tüzel Caddesine dönerken Dörtyol'da 45 J 5609 plakalı T.K. idaresindeki otobüsle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 mevsimlik tarım işçisi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs ve otobüs park halindeki 3 otomobilde de maddi hasara neden oldu.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.