Çarşamba'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal, kültürel ve akademik olarak daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Çarşamba'da, " Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dünya Çalışma Örgütü, Pikolo Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik proje kapsamında 110 çocuğa bir ay boyunca Kızılot Burçin Uysal İlkokulu'nda akademik, sosyal, eğitsel anlamda eğitim verildi.

Tarımda çocuk işçiliğini sonlandırmayı hedefleyen proje ile bahçeden alınan çocuklara yönelik gezi düzenlendi ve okul kültürü aşılandı.

Belediye ekipleri de tiyatro, çocuk etkinlikleri gibi kültürel faaliyetlerle projeye destek oldu.

Projenin kapanış programında çocuklar doyasıya eğlendi, şiirlerini ve şarkılarını söyleyip yaptıkları etkinlikleri sergiledi.