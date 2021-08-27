Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Çarşamba'da buluştu - Son Dakika

Fındık tarımında öncü ilçelerden biri olan Çarşamba, fındık toplama süreci boyunca farklı bölgelerden gelen birçok mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yapıyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal, kültürel ve akademik olarak daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Çarşamba'da, " Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dünya Çalışma Örgütü (ILO), Pikolo Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik, "Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" Çarşamba'da gerçekleşti. Proje kapsamında çocuklara bir ay boyunca Kızılot Burçin Uysal İlkokulu'nda akademik, sosyal, eğitsel anlamda eğitimler verildi.

2 Ağustos Pazartesi günü başlayan proje, 31 Ağustos Salı günü bitiyor. Proje kapsamında toplam 4 çadır alanından 110 kayıtlı öğrenciye; akademik, eğitsel, sosyal ve kültürel anlamda eğitimler verildi. Tarımda çocuk işçiliğini sonlandırmayı hedefleyen proje ile çocuklar bahçeden alınarak okul kültürü aşılandı.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen proje kapsamında öğrenciler ile okul ortamında bir ay boyunca sosyal etkinlikler yapıldı. Çarşamba gezdirildi. Belediye ekipleri tiyatro, çocuk etkinlikleri gibi kültürel faaliyetlerle projeye destek oldu.

Projenin kapanış programı 26 Ağustos Salı günü Kızılot Burçin Uysal İlkokulu'nda gerçekleşti. Kapanış programında öğrenciler doyasıya eğlendi, şiirlerini ve şarkılarını söyleyip yaptıkları etkinlikleri sergilediler. - SAMSUN