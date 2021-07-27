Mevsimlik tarım işçilerinin "fındık" umudu - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden fındığın hasadı için mevsimlik tarım işçileri Ordu'ya gelmeye başladı.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliğince hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor.

Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki konaklama alanları, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başladı. Tarım işçileri, ağustos ayının ilk haftasında başlayacak fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanında kadınlar sacda yufka pişirirken, gençler de çadırları kuruyor. Aile büyükleri ise alana gelen fındık üreticileri ile çalışma şartlarına ilişkin görüşme yapıyor.

Çadır alanına gelen işçilerin, kaymakamlık yetkilileri tarafından kayıt işlemleri de yapılıyor.

Şalıurfa'dan ailesiyle Ordu'ya gelen Kadir Yanık, gazetecilere bu sene fındık hasadından umutlu olduğunu belirterek, yevmiyelerin biraz yükselmesini beklediklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay Ordu'da kalarak fındık hasadı yapacaklarını anlatan Yanık, daha sonra patates hasadı için başka ile geçeceklerini kaydetti.

Adıyaman'dan Tolga Kuzu ise fındığın kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Yıllardır buraya fındık hasadı için geliyoruz. Bu sene de 8 kişilik ailemizle buraya geldik. İnşallah bizim için güzel geçer." dedi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ordu'da fındık hasat tarihleri açıklandı.

Açıklamaya göre, fındık hasadı sahil kesiminde 7 Ağustos, orta kesimde 12 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 17 Ağustos'ta başlayacak.