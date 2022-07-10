Mevsimlik tarım işçilerinin "mişmiş" mesaisi başladı

Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezi Malatya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

Malatya'da yaklaşık 50 bin aile geçimini Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli coğrafi işaretlerinden olan ve yörede "mişmiş" olarak adlandırılan Malatya kayısısından sağlıyor. Kayısı bahçeleri mevsimlik tarım işçileri için de önemli bir kazanç kaynağı durumunda bulunuyor.

Hasat döneminde Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

"Kayısının işçiliği çok zor"

Çalışmak için Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesine gelen mevsimlik tarım işçileri de sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor. İşçiler, gün içinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığına aldırmadan makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp kasalara koyuyor ve işlenmeye hazır hale getiriyor.

Şanlıurfa'dan gelen 23 yaşındaki tarım işçisi Zehra İzci, AA muhabirine, annesi ve kardeşleriyle çalışmak için kayısı bahçesine geldiklerini söyledi.

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Bölümü mezunu olduğunu belirten İzci, küçük yaşlardan bu yana okulundan geri kalan zamanını tarım işlerinde çalışarak geçirdiğini ifade etti.

İzci, KPSS'ye hazırlandığını belirterek, "Buradan fındık işlerinde çalışmaya gideceğiz. Kayısının işçiliği çok zor. Sabah 05.00'te kalkıyoruz ve gün boyu bahçedeyiz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Kardeşlerim okuyor. Siverek ilçesinden çalışmaya uzak yerlere gidiyoruz. Siverek'e döndüğümüzde de kazandığımız parayı değerlendiriyoruz." dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Emira İzci de kayısı bahçesinde çalışmanın zor olduğunu, dershane masrafını çıkarmak için çalıştığını ifade etti.

"En çok kasaları taşırken zorlanıyoruz"

Tarım işçisi Halil Çiftçi de kayısı bahçesinde çalışmak için 5 kişilik ailesiyle Şanlıurfa'dan geldiğini söyledi. Çiftçi, "İki yıldır çalışmaya Malatya'ya geliyoruz. Burada kayısı silkeleme, patik gibi işler yapıyoruz. Kayısı bahçesinde en çok kasaları taşırken zorlanıyoruz ama mecburen ekmek parası için mücadele ediyoruz." diye konuştu.