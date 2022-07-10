Mevsimlik tarım işçilerinin "mişmiş" mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mevsimlik tarım işçilerinin "mişmiş" mesaisi başladı

10.07.2022 12:39

Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezi Malatya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı.

Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezi Malatya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

Malatya'da yaklaşık 50 bin aile geçimini Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli coğrafi işaretlerinden olan ve yörede "mişmiş" olarak adlandırılan Malatya kayısısından sağlıyor. Kayısı bahçeleri mevsimlik tarım işçileri için de önemli bir kazanç kaynağı durumunda bulunuyor.

Hasat döneminde Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

"Kayısının işçiliği çok zor"

Çalışmak için Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesine gelen mevsimlik tarım işçileri de sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor. İşçiler, gün içinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığına aldırmadan makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp kasalara koyuyor ve işlenmeye hazır hale getiriyor.

Şanlıurfa'dan gelen 23 yaşındaki tarım işçisi Zehra İzci, AA muhabirine, annesi ve kardeşleriyle çalışmak için kayısı bahçesine geldiklerini söyledi.

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Bölümü mezunu olduğunu belirten İzci, küçük yaşlardan bu yana okulundan geri kalan zamanını tarım işlerinde çalışarak geçirdiğini ifade etti.

İzci, KPSS'ye hazırlandığını belirterek, "Buradan fındık işlerinde çalışmaya gideceğiz. Kayısının işçiliği çok zor. Sabah 05.00'te kalkıyoruz ve gün boyu bahçedeyiz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Kardeşlerim okuyor. Siverek ilçesinden çalışmaya uzak yerlere gidiyoruz. Siverek'e döndüğümüzde de kazandığımız parayı değerlendiriyoruz." dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Emira İzci de kayısı bahçesinde çalışmanın zor olduğunu, dershane masrafını çıkarmak için çalıştığını ifade etti.

"En çok kasaları taşırken zorlanıyoruz"

Tarım işçisi Halil Çiftçi de kayısı bahçesinde çalışmak için 5 kişilik ailesiyle Şanlıurfa'dan geldiğini söyledi. Çiftçi, "İki yıldır çalışmaya Malatya'ya geliyoruz. Burada kayısı silkeleme, patik gibi işler yapıyoruz. Kayısı bahçesinde en çok kasaları taşırken zorlanıyoruz ama mecburen ekmek parası için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevsimlik tarım işçilerinin 'mişmiş' mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:50:40. #1.13#
SON DAKİKA: Mevsimlik tarım işçilerinin "mişmiş" mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement