Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
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Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi

19.07.2022 09:41

- Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi Kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerin de zorlu mesaisi başladı.

- Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi

MALATYA - Kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerin de zorlu mesaisi başladı. Çevre illerde kente gelen tarım işçileri kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor.

Dünya kayısı başkenti olarak adlandırılan Malatya'da kayısı hasadı sürerken, kente çevre illerden gelerek kayısı da çalışan tarım işçileri ise kavurucu sıcak altında mesai yapıyor. Günün ilk ışıklarıyla kayısı bahçelerinin yolunu tutarak akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren tarım işçileri bir yandan kavurucu sıcaklarla mücadele ederken diğer taraftan da konaklama sorunları nedeniyle zor şartlar altında ekmek mücadelesi veriyor.

"Konaklama alanlarında altyapı yetersiz"

Şanlıurfa'dan Akçadağ ilçesine gelerek kayısı hasadında çalışan Ayşe Hanelçi ile Said Hanelçi toplu konaklama alanlarında altyapının yetersiz olduğunu belirterek, " Şanlıurfa'dan kayısı hasadı için geldik. Gölpınarı Mahallesi bölgesinde çadırlarda konaklıyoruz, olumsuz altyapı nedeniyle çocuklar enfeksiyon kapıyor. Yetkililerden bölgedeki konaklama alanlarında iyileştirme yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştular

"Yevmiyeler düşük hava sıcaklıkları da olumsuz etkiliyor"

35 kişilik akraba grubuyla Akçadağ'a çalışmaya geldiklerini kaydeden Şahin Susan ile Çiçek Bozdağ ise " Şanlıurfa'dan geldik, 35 kişiyiz. Sabah 04.00'dan akşam 17.00 sularına kadar sıcak altında çalışıyoruz. Yevmiler az, su ve elektrik konularında sıkıntı yaşıyoruz. Zor şartlar altında ekmek mücadelesi veriyoruz.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi - Son Dakika

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