Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu

KONYA'ya, Hatay'dan çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçi ailenin kaldıkları çatır yandı.

Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu, System.String[]

KONYA'ya, Hatay'dan çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçi ailenin kaldıkları çatır yandı. Karatay Belediyesi, aileye yeni bir çadır kurdu.

Geçen günlerde Hatay'dan Konya'nın merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır alev alarak kullanılamaz hale geldi. Durumu öğrenen Karatay Belediyesi, çadırı yanan aileyi yalnız bırakmadı.  Belediye ekipleri, yangında çadırları kullanılmayacak hale gelen aileyi ziyaret ederek yeni bir çadır kurdu. Ekipler tarafından yeniden yapılan çadırlarına kavuşan aile, bu zor zamanlarında kendilerini yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

'ZOR GÜNDE YANIMIZDA OLDULAR'

Yaklaşık 25 yıldır çalışmak için İskenderun'dan Konya'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen Mehmet Güler Keser, "Hatay'dan her yıl ailem ve çocuklarımla buraya geliriz. 4 çocuğum 1 de torunum var. Çadırda 8 kişi kalıyorduk. Çadırın yanında yaktığımız ateş, maalesef yangın çıkardı ve çadırımızın yanmasına neden oldu. Ancak sağ olsun Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, olayı duyar duymaz ekiplerini gönderdi ve bizlere yeni bir çadır kuruldu. Bu zor günlerde bizlerin yanında oldular. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.

'İŞÇİLER BİZİM MİSAFİRLERİMİZDİR GEREKEN DESTEĞİ VERİYORUZ'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğu ve Güneydoğu'dan Konya'ya gelerek tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin kaldığı çadırın yanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "İsmil Mahallemizde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerimizden birinin kaldığı çadırın yandığını öğrendik. Tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Ben bu vesileyle ailemize geçmiş olsun diyorum. Tabi bu üzücü olayı öğrendikten sonra ekiplerimizi hemen bölgeye gönderdik. Memleketlerini, sevdiklerini bırakarak Konyamıza gelen ailemiz bizlerin misafirleridir ve dolayısıyla onların iyi bir şekilde ağırlanması ve yaşamlarına, işlerine devam edebilmesi amacıyla ilk etapta çadırlarını yeniden kurduk. Tabii Karatay'da mevsimlik işçilerimizin çadırlarının bulunduğu toplam 10 mahallemiz var. Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı dönem boyunca onları yalnız bırakmamaya, varsa ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Tekrar ailemize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.


Konya, Hatay, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi         
11:13
Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı         
11:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi         
10:58
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz         
10:46
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 16:39:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]