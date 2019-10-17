Son Dakika Haberleri: Mevsimlik tarım işçisi çadırında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Mevsimlik tarım işçisi çadırında ölü bulundu

Mevsimlik tarım işçisi çadırında ölü bulundu

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu.

Mevsimlik tarım işçisi çadırında ölü bulundu, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Beşağıl mevkisinde patates tarlasında çalışan 65 yaşındaki Cuma Aşkın, işini bitirdikten sonra dinlenmek üzere çadırına geçmesinin ardından uyudu.

Sabah saatlerinde çadırda Aşkın'ın hareketsiz olduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşkın'ın öldüğünü belirledi.

Aşkın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor
Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi YPG'li terörist Mazlum Kobani: Şam rejimi ile yaptığımız anlaşmanın garantörü Rusya olacak 2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevsimlik tarım işçisi çadırında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]