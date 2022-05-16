Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim

16.05.2022 17:49
Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim

Düzce'de tarım işlerinin başlamasıyla birlikte mevsimlik işçilerin gelişi de başladı.

Düzce'de tarım işlerinin başlamasıyla birlikte mevsimlik işçilerin gelişi de başladı. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otobüslerde jandarma ekipleri denetim yaptı.

Düzce'de bahçelerde çalışmalar başladı. Ot biçiminin yapıldığı fındık bahçelerinde çalışacak mevsimlik tarım işçileri de Düzce'ye gelmeye başladı. Bu çerçevede mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otobüslere İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Gümüşova ilçesi ile merkeze bağlı Büyükaçma, Yeniaynalı köyü yollarında yapılan denetimlere 3 jandarma trafik timi ile 6 personel katıldı.

Yapılan denetimlerde 104 araç denetlendi. Kurallara uymayan 6 araca bin 869 TL cezai işlem uygulanırken bir araç ise trafikte men edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Jandarmadan ormancılara kenevir tanıtıldı Jandarmadan ormancılara kenevir tanıtıldı Adana'da 362 araç trafikten men edildi Adana'da 362 araç trafikten men edildi

Jandarma, Tragger, Düzce, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement