Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin kaldırılması için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması' projesinin açılışı Ordu'da yapıldı.

Avrupa Birliği fonuyla desteklenen ve 29,7 milyon avroluk bütçeye sahip olan ve 40 ay sürecek projeyle mevsimlik tarımda aileleriyle birlikte hareket eden ve tarım işlerinde çalışan ve çalışma riski altında olan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, çalışan çocuklar, aileleri, işverenler, okul yöneticileri, öğretmenler, muhtarlar ve tarım aracılarına ulaşılarak çocukların eğitime yönlendirilmesi sağlanırken, diğer yandan ulusal ve yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanan proje kapsamında 12 bin çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması, eğitim ve kırtasiye malzemeleri, hijyen kitleri, kıyafet ve gıda desteği verilmesi, yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, mevsimlik tarımda çalışan ve çalışma riski olan çocukların aile bireylerinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve 200 tarım aracısı, 500 işveren ile 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Ordu'ya gelen yetkililerden oluşan heyet, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alana ziyaret gerçekleştirdi. Burada, eğitim gören çocukların sınıflarını dolaşarak yetkililerden bilgi alan heyet, sonrasında düzenledikleri toplantının ardından proje ortakları ve ilgili paydaş kurum temsilcileri ile projeye dair değerlendirme yaptı. - ORDU