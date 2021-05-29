Üye Girişi
Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir - Son Dakika

Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir

29.05.2021 11:13
Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir, System.String[]

Göz alerjisini bahar aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de tetikleyici birtakım faktörlerin olduğunu söyleyen Op. Dr. Mitat Altuğ, "Hastalık ilerleyici ve tekrarlayıcı formata büründüğünde gözümüzün saydam tabakasını etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olabilir" dedi.

Göz alerjisini bahar aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de tetikleyici birtakım faktörlerin olduğunu söyleyen Op. Dr. Mitat Altuğ, "Hastalık ilerleyici ve tekrarlayıcı formata büründüğünde gözümüzün saydam tabakasını etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olabilir" dedi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, "Alerjik vakaların atışında polen, güneş ışınları ve havuzlardaki klorun etkisi oldukça fazla. Ayrıca kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların tüy dökme mevsimi de daha çok yaz aylarına denk geldiği için göz için ciddi anlamda olumsuz etkisi olmaktadır. Alerjik konjonktivitin başlıca bulgularını gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve ışık hassasiyeti olarak sayabiliriz. Mevsimsel alerjik konjonktivit mayıs ve temmuz aylarında çayır otu ve bitki polenlerine bağlı olarak gözün reaksiyon göstermesidir. Polenlerden kaynaklandığı için diğer sistemik bulgularda eşlik edebilir. Aksırma, öksürme ve nefes darlığı gibi sorunlarla da karşılaşabiliriz. Genel olarak çocuk yaş grubunda daha fazla rastlamaktayız" diye konuştu.

"ERKEK ÇOCUKLARDA DÖRT KAT DAHA FAZLA OLMAKTADIR"

Vernal konjonktivit denilen tablonun ise daha ağır bir durum olduğunu belirten Op. Dr. Altuğ, "Göz kapaklarında  ve gözümüzün saydam tabakasında da tutulum olabilir. Genel olarak bulgular 10 yaşından itibaren ortaya çıkmaktadır. Erkek çocuklarda ise dört kat daha fazla görülmekte. 20 yaşından sonra alerjik konjonktivitin gitgide azaldığı bilinen bir durum. Vernel konjonktivit genellikle sıcak ve kuru iklimlerde olduğu için ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde daha sık rastlamaktayız. Saat 11.00 ile 16.00 arası güneşin dik olarak geldiği vakitte dışarı çıkmayı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Polenlerin yayılım saatlerinde de hassasiyeti olanları uyarıyoruz" ifadelerini kullandı."KONTAK LENS KULLANIMINA ARA VERMEK GEREKİYOR"Mutlaka dışarı çıkılması gerekiyorsa koruyucu güneş gözlükleri ve siperlikli şapka takılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Altuğ, sözlerine şöyle devam etti: "İç ortamlarda kaldığımız zamanlarda pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutmalıyız. Havalandırma yerine polen filtresi olan klimalardan faydalanmalıyız. Arabayla seyahat esnasında camları kapamayı tavsiye ediyoruz. Soğuk kompres uygulamalıyız. Suni gözyaşı uygulanması gözümüze gelen polenleri uzaklaştırmak açısından faydalı olmaktadır. Mümkünse bu dönemlerde kontak lens kullanımına ara vermek gerekiyor.""KALICI GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLMAKTADIR"Genetik yatkınlık dışında çevresel faktörlerinde etkili olduğunu kaydeden Op. Dr. Altuğ, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hem anne hem de babalarında alerjik bulgular olan insanlarda yüzde 60 civarında alerjik göz bulguları ortaya çıkmaktadır. Alerjik göz rahatsızlığı olan kişileri atopik (genetik yatkınlık) olarak tanımlıyoruz. Bu kişilerde göz alerjisi dışında astım gibi başka rahatsızlıklarda ortaya çıkmaktadır. Hastalık ilerleyici ve tekrarlayıcı formata büründüğünde gözümüzün saydam tabakasını etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olmaktadır."


Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir
Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir
Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir

Bayrampaşa, Bitki, Mayıs, Köpek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen talihsiz çoban, ağır yaralandı Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen talihsiz çoban, ağır yaralandı Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:23 Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi
11:13 Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı
11:08 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
11:06 Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı
10:55 Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı
10:44 Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın
10:36 2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu
10:16 Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken aşıya karşı olanlara Diyanet'ten mesaj var: Kul hakkına girer
10:15 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı
10:14 MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi gelecek sezon görevine devam edecek
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı         
11:13
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın         
10:45
2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu 2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu         
10:36
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı         
10:16
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti         
09:36
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı         
09:26
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 11:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mevsimsel alerji kalıcı görme kayıplarına neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement