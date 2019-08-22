Son Dakika Haberleri: Mevsimsel olmayan yağışlar Kırşehir'de tarım ürünlerine zarar verdi
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Mevsimsel olmayan yağışlar Kırşehir'de tarım ürünlerine zarar verdi

3 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, mevsimsel olmayan yağışların tarım arazilerine yüzde 30 oranında zarar verdiğini söyledi.

Mevsimsel olmayan yağışlar Kırşehir'de tarım ürünlerine zarar verdi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, mevsimsel olmayan yağışların tarım arazilerine yüzde 30 oranında zarar verdiğini söyledi.


Purcu, açıklamasında; "Kırşehir genelinde 400 bin dekar buğday, 700 bin dekar arpa, 750 bin dekar da bu yıl nohut ekimi yapılmış. Tarlada olan ürünlerin toplamında yüzde 30 oranında mevsimsel olmayan yağışlardan dolayı zarar var. Çiftçinin zararı tespit edilerek bakanlığa da bildirimde bulunuldu. Son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlarla birlikte Akpınar ilçesi Köşker köyünde bin dönüm arazide dolu yağışı nedeniyle zarar oluştu. Kaman ilçesinde meydana gelen selde ceviz, üzüm ve sera alanlarında zarar var. Bu yağışlar zamanında olmayan yağışlar. Yağışların bir takım faydaları da var ama, dolu bazı köylerimizde bulunan tarım arazilerine zarar verdi" dedi. Çiftçi açısından verimli bir yıl olmadığını anlatan Purcu açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Çiftçi açısından bu yıl pek verimli bir yıl olmadı. Çiftçiler, telefonla yada bizzat gelerek derdini anlatıyor. Çiftçiler, özellikle borç ertelemeleri için geliyor. Kırşehir milletvekilleri ile görüşme yapıyoruz. Yüzde 90 oranında borçlarda erteleme olacağı söylenmişti ama erteleme yapılmadı. Çiftçi sabırla bekliyor. Çiftçi borçlarının da bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ertelemeleri bekliyoruz." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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